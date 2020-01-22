22 Янв. 2020 2020-01-22T09:27:31+03:00

В Курганинском районе мужчина вынес из квартиры ценностей на 540 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В дом он попал через незапертую дверь

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Квартиру жителя Курганинского района обокрали. Пока его не было дома, из жилища пропали ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 540 тысяч рублей.

- Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения. Они установили, что злоумышленник проник в дом через незапертую дверь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 32-летний ранее судимый житель Армавира был объявлен в федеральный розыск. Его задержали спустя месяц в поезде в Ростове-на-Дону.

За кражу на него завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU