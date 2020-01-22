В Курганинском районе мужчина вынес из квартиры ценностей на 540 тысяч рублей
Квартиру жителя Курганинского района обокрали. Пока его не было дома, из жилища пропали ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 540 тысяч рублей.
- Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения. Они установили, что злоумышленник проник в дом через незапертую дверь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Правоохранители установили личность подозреваемого. 32-летний ранее судимый житель Армавира был объявлен в федеральный розыск. Его задержали спустя месяц в поезде в Ростове-на-Дону.
За кражу на него завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU