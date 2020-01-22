В Краснодаре приезжий избил мужчину, забрал у него телефон и 800 рублей
Инцидент произошел поздно ночью в Краснодаре возле одного из продуктовых магазинов. 24-летнего местного жителя избил неизвестный. Злоумышленник похитил телефон и кошелек, где лежали 800 рублей.
В результате нападения потерпевший потерял сознание, ему помогли прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.
По камерам наблюдения установили автомобиль, на котором злоумышленник передвигался в качестве пассажира. Вскоре выяснилось, что он направляется на рейсовом автобусе из Москвы в Назрань. В Армавире его задержали.
- Правонарушителем оказался ранее судимый за кражи 21-летний житель республики Ингушетия. На него завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU