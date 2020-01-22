22 Янв. 2020 2020-01-22T09:46:20+03:00

В Краснодаре приезжий избил мужчину, забрал у него телефон и 800 рублей Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел поздно ночью в Краснодаре возле одного из продуктовых магазинов. 24-летнего местного жителя избил неизвестный. Злоумышленник похитил телефон и кошелек, где лежали 800 рублей.

В результате нападения потерпевший потерял сознание, ему помогли прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.

По камерам наблюдения установили автомобиль, на котором злоумышленник передвигался в качестве пассажира. Вскоре выяснилось, что он направляется на рейсовом автобусе из Москвы в Назрань. В Армавире его задержали.

- Правонарушителем оказался ранее судимый за кражи 21-летний житель республики Ингушетия. На него завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU