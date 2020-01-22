В Краснодаре отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь»

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:24:42+03:00

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В Краснодаре приступили к масштабной реставрации мемориала «Вечный огонь». Специалисты восстановят стелу, облицовку, скульптуру Родины-матери, заменят тротуарную плитку, сделают подсветку.

- Уже завершается первый этап работ. Сделали демонтаж 1,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки на площади рядом с Вечным огнем. Вместо нее будет гранитная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Комплекс является объектом культурного наследия, поэтому проект согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Капитальный ремонт мемориала начали 9 января, завершат в конце апреля.

Также в городе идет ремонт еще пяти памятников - «Воинам-освободителям Краснодара» на пересечении Постовой и Захарова, «Защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны» по Тургенева, «Героям битвы за Кубань в Великой Отечественной войне» и «Погибшим воинам» по Евдокии Бершанской, а также мемориал «Жертвам фашизма» по Российской.

ИСТОЧНИК KP.RU