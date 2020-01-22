2020-01-22T12:15:39+03:00
Экономика

Аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 года

Хотя экономика страны выглядит подготовленной и накопившей финансовые резервы
Александра ПОДУШКО
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Аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 годаАналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 годаФото: Архив "КП"
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Некоторые аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 года. Уже растут индексы бирж, курс рубля стабилен и укрепляется к доллару, экономика выглядит сильной и защищенной. Однако тогда и наступил кризисный 2008 год.

По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, такие сравнения вряд ли уместны. Так как в 2008 году был кризис финансовый, который перерос в экономический и распространился практически по всему миру.

Аналитики считают, что в России кризис 2020 года, если бы он вдруг наступил, не страшен. 5 лет назад страна сделала первый шаг в сторону импортозамещения. А это является важной частью независимости экономики. Также сформировалась инвестиционная составляющая российского государства в основные сектора производства и происходит заметное развитие человеческого капитала.

- Эксперты подчеркивают, что даже если в 2020 году и произойдет хоть какой-то срыв экономического роста, то он вряд ли примет масштабы кризиса 2007-2009 годов, - сообщает «NEWS.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU

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