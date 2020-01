Сеть «Бауцентр» вошла в топ-6 ритейлеров России

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:06:37+03:00

В декабре информационное агентство для бизнеса INFOLine продемонстрировало результат масштабного исследования – аналитическую презентацию «Рынок DIY России: Тенденции 2019 года». Отдельное упоминание в документе заслужила сеть гипермаркетов «Бауцентр», которая по итогам первой половины 2019 года ускорила темпы выручки и опередила компанию «Максидом», заняв шестое место в рейтинге ТОP-10 сетей DIY России. По прогнозам INFOLine, по итогам прошедшего года (исследования по второй половине 2019 года впереди) «Бауцентру» удастся обойти еще одного конкурента на федеральном уровне – сеть Castorama и войти в пятерку лидеров рейтинга DIY Retail Russia TOP.

Рост выручки закономерен, учитывая активную работу всей сети – в 2019 году «Бауцентр» завершил ребрендинг, в том числе обновили фасады и внутреннее устройство гипермаркетов. Дополнили экспозиции товарных групп, преобразовали отдельные зоны для B2B клиентов отдела «Профи». У компании далеко идущие планы – в начале 2021 года компания планируется открыть гипермаркет площадью 19 тыс. кв. м в ТРЦ «Акварель» (Московская область).

Сеть регулярно отмечается профессиональным сообществом. Напомним, «Бауцентр» три года подряд занимает первое место в номинации «Лучшая региональная сеть России по продажам товаров для ремонта и дома» престижной отраслевой премии DIY & HOUSEHOLD AWARDS.

*англ. Do it Yourself – сделай это сам. Формат магазинов, в которых покупателю предоставляется прямой доступ к товарам.