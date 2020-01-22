22 Янв. 2020 2020-01-22T12:10:47+03:00

Для большинства округов был характерен спад в сферах строительства и платных услуг

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Слабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов России. Об этом рассказали в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

- Эксперты проанализировали пять секторов: сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничную торговлю и платные услуги населению, - сообщает «NEWS.ru».

Число регионов с умеренным ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе-сентябре 2018 года до 46 в январе-сентябре 2019 года. За отчетный период только в Алтае, Тыве и Тверской области данный сектор экономики вырос более чем на 5 процентов в годовом выражении, хотя ранее таких субъектов было 12.

Также продолжается снижение объемов бытовых, жилищно-коммунальных услуг, спроса на образование, проживание в гостиницах. Ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в данном сегменте.

Эксперты отмечают, что в январе-сентябре 2019 во всех округах страны хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад. Наиболее позитивная ситуация в сложилась в Республике Крым, Тульской, Пензенской, Ленинградской и Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU