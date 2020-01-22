2020-01-22T12:10:47+03:00
Экономика

Слабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов России

Для большинства округов был характерен спад в сферах строительства и платных услуг
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Слабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов РоссииСлабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Слабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов России. Об этом рассказали в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

- Эксперты проанализировали пять секторов: сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничную торговлю и платные услуги населению, - сообщает «NEWS.ru».

Число регионов с умеренным ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе-сентябре 2018 года до 46 в январе-сентябре 2019 года. За отчетный период только в Алтае, Тыве и Тверской области данный сектор экономики вырос более чем на 5 процентов в годовом выражении, хотя ранее таких субъектов было 12.

Также продолжается снижение объемов бытовых, жилищно-коммунальных услуг, спроса на образование, проживание в гостиницах. Ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в данном сегменте.

Эксперты отмечают, что в январе-сентябре 2019 во всех округах страны хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад. Наиболее позитивная ситуация в сложилась в Республике Крым, Тульской, Пензенской, Ленинградской и Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе военнослужащий оклеветал командира
Владимир Путин встретится с сочинскими студентами
Слабый потребительский спрос оказывает негативное влияние на экономику регионов России
Сеть «Бауцентр» вошла в топ-6 ритейлеров России
Краснодарцев предупредили о плановом отключении света
Аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 года
В Новороссийске лжеюрист попалась на мошенничестве
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
На Кубани местный житель пытался похитить детали верхнего строения железнодорожного пути
В Краснодаре отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь»
В Кавказском районе при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина
В Краснодаре приезжий избил мужчину, забрал у него телефон и 800 рублей
В Курганинском районе мужчина вынес из квартиры ценностей на 540 тысяч рублей
В Новороссийске у пенсионера случился приступ после письма из налоговой
В Краснодаре пройдет ретроспективная выставка «Цветной мир Елены Саяпиной»
В Сочи 6-летнего мальчика засосало в диффузор бассейна
В Калининском районе директор незаконно присвоил себе более 500 тысяч рублей