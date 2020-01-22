2020-01-22T13:53:18+03:00
Общество

В Анапе военнослужащий оклеветал командира

На служивого завели уголовное дело
Виталий КАРНАУХ
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За дело взялись судебные приставы.За дело взялись судебные приставы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из материалов дела следует, что проходивший военную службу гражданин пожаловался на командира своей военной части. С обвинением начальник не согласился и подал в суд, впоследствии выиграв дело. Оказалось, что информация, содержащаяся в письме, на самом деле не соответствовала действительности.

По постановлению суда солдат должен был опровергнуть свои слова, однако переписывать жалобу не стал. Более того, мужчина также не отказался от собственных слов в устной форме, пишет «Регион-онлайн».

После неисполнения решения суда за дело взялись судебные приставы. Сначала злоумышленника привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако и в этом случае служивый не отказался от слов, порочащих репутацию командира.

- В результате было возбуждено уголовное дело, проведено расследование, материалы переданы в суд, должник ожидает назначения наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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