В Анапе военнослужащий оклеветал командира

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Из материалов дела следует, что проходивший военную службу гражданин пожаловался на командира своей военной части. С обвинением начальник не согласился и подал в суд, впоследствии выиграв дело. Оказалось, что информация, содержащаяся в письме, на самом деле не соответствовала действительности.

По постановлению суда солдат должен был опровергнуть свои слова, однако переписывать жалобу не стал. Более того, мужчина также не отказался от собственных слов в устной форме, пишет «Регион-онлайн».

После неисполнения решения суда за дело взялись судебные приставы. Сначала злоумышленника привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако и в этом случае служивый не отказался от слов, порочащих репутацию командира.

- В результате было возбуждено уголовное дело, проведено расследование, материалы переданы в суд, должник ожидает назначения наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU