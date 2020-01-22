2020-01-22T14:59:10+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина продавал детям снюс через соцсети

Злоумышленника задержали правоохранители
Виталий КАРНАУХ
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Опасный жевательный табак мужчина привозил заказчикам прямо в дом.Опасный жевательный табак мужчина привозил заказчикам прямо в дом.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Новороссийске поймали мужчину, который обустроил бизнес в соцсетях. Он продавал снюсы несовершеннолетним, причем покупателей было достаточно – «бизнесмен» имел несколько сотен подписчиков. Дети этой страницей активно пользовались, сообщает «Новороссийский рабочий».

Уточняется, что смертельно опасный жевательный табак мужчина привозил заказчикам прямо в дом. Также у него была торговая точка в Центральном районе Новороссийска, где злоумышленник также реализовал торговлю веществом.

В полиции сообщили, что по Новороссийску разъезжала машина красного цвета. Владельцем авто, на окне которого была размещена реклама страницы в соцсети, оказался снюсоторговец. Продавца задержали при продаже десяти контейнеров со снюсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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