В Новороссийске мужчина продавал детям снюс через соцсети
В Новороссийске поймали мужчину, который обустроил бизнес в соцсетях. Он продавал снюсы несовершеннолетним, причем покупателей было достаточно – «бизнесмен» имел несколько сотен подписчиков. Дети этой страницей активно пользовались, сообщает «Новороссийский рабочий».
Уточняется, что смертельно опасный жевательный табак мужчина привозил заказчикам прямо в дом. Также у него была торговая точка в Центральном районе Новороссийска, где злоумышленник также реализовал торговлю веществом.
В полиции сообщили, что по Новороссийску разъезжала машина красного цвета. Владельцем авто, на окне которого была размещена реклама страницы в соцсети, оказался снюсоторговец. Продавца задержали при продаже десяти контейнеров со снюсом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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