На 3 года и 5 месяцев осудили жителя Темрюка за ложное сообщение о готовящемся теракте

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:33:27+03:00

В суде подсудимый вину признал частично, объясняя свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения

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В мае 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил дежурному прокурору Краснодарского края и сообщил о том, что на Кубани готовят теракт. Так, по его словам, в Керченский пролив должно было войти судно для того, чтобы совершить диверсию в районе Крымского моста.

Для проверки информации правоохранители организовали специальные мероприятия, в которых были задействованы значительные ресурсы из числа сотрудников силовых ведомств края, а также специальная техника, в том числе морская. В результате проведенных проверочных мероприятий информация не подтвердилась. Личность звонившего мужчины установили, его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В суде подсудимый вину признал частично, объясняя свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Рассмотрев материалы дела, краевой суд согласился с приговором Темрюкского районного суда, которым подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого суда.

СПРАВКА «КП»: по данным регионального УФСБ, за прошедший 2019 год на территории Краснодарского края зарегистрировано 129 заведомо ложных сообщений об актах терроризма. 33 злоумышленника уже понесли заслуженное наказание, в том числе в виде реального лишения свободы, а также в виде крупных денежных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU