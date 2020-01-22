В Подмосковье задержали мужчину, который украл сейф с миллионами в Горячем Ключе

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:58:20+03:00

Сейчас он находится под стражей

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К горячеключевским полицейским обратился директор местного производственного цеха полуфабрикатов. Мужчина пояснил, что из его кабинета пропал металлический сейф, в котором находились денежные средства в размере более двух миллионов рублей.

Прибывшие сотрудники полиции опросили возможных очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на розыск подозреваемых, которую направили всем дежурным нарядам. Также правоохранители объявили в розыск автомобиль марки BMW, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники.

В результате одного из них задержали в городе Кашира Московской области. 43-летнего жителя города Крымска доставили в отдел полиции ОМВД России по городу Горячий Ключ.

Следствием установлено, что ночью двое мужчин взломали металлическую решетку и проникли через окно в офисное помещение цеха. Они похитили сейф с денежными средствами и скрылись.

- В настоящее время в отношении мужчины следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго злоумышленника разыскивают, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU