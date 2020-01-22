Из-за незаконной ловли кубанские рыбаки нанесли ущерб природе в 23,3 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:56:42+03:00

В прошлом году было выявлено более одной тысячи нарушений

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За прошлый год черными рыболовами в общей сложности было приписано около семи миллионов рублей штрафов за незаконную ловлю. Сумма предъявленного ущерба водным биологическим ресурсам составила 23,3 млн рублей, передает «Регион-онлайн».

– По результатам надзорной деятельности, в 2019 году было изъято больше 35 тонн рыбы, в том числе особо ценных и ценных видов. Специалистами были выявлены 1680 жаберных лесковых сетей, около 60 тыс. самоловных красноловных крючьев, 47 единиц различных плавательных средств, 25 подвесных рульмоторов, – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что общий ущерб оценен в 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU