2020-01-22T17:56:42+03:00
Общество

Из-за незаконной ловли кубанские рыбаки нанесли ущерб природе в 23,3 млн рублей

В прошлом году было выявлено более одной тысячи нарушений
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За прошлый год черными рыболовами в общей сложности было приписано около семи миллионов рублей штрафов за незаконную ловлю. Сумма предъявленного ущерба водным биологическим ресурсам составила 23,3 млн рублей, передает «Регион-онлайн».

– По результатам надзорной деятельности, в 2019 году было изъято больше 35 тонн рыбы, в том числе особо ценных и ценных видов. Специалистами были выявлены 1680 жаберных лесковых сетей, около 60 тыс. самоловных красноловных крючьев, 47 единиц различных плавательных средств, 25 подвесных рульмоторов, – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что общий ущерб оценен в 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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