Из-за незаконной ловли кубанские рыбаки нанесли ущерб природе в 23,3 млн рублей
За прошлый год черными рыболовами в общей сложности было приписано около семи миллионов рублей штрафов за незаконную ловлю. Сумма предъявленного ущерба водным биологическим ресурсам составила 23,3 млн рублей, передает «Регион-онлайн».
– По результатам надзорной деятельности, в 2019 году было изъято больше 35 тонн рыбы, в том числе особо ценных и ценных видов. Специалистами были выявлены 1680 жаберных лесковых сетей, около 60 тыс. самоловных красноловных крючьев, 47 единиц различных плавательных средств, 25 подвесных рульмоторов, – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что общий ущерб оценен в 30 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU