Возле аграрного университета сносят незаконные "летники"

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Четырех летних кафе сегодня лишись студенты КубГАУ. Палатки стояли на муниципальной земле по ул. Тульской. Их построили владельцы киосков, где торгуют едой навынос. Как показала практика, "летники" при киосках - вещь довольно полезная. У покупателей не возникает вопрос о поиске места для пятиминутного перекуса.

Однако в администрации города так не считают. Все должно быть по закону. И на постройку этих "летников" у собственников ларьков должны быть разрешения. Поэтому сотрудники администрации выдали предписание демонтировать незаконные пристройки. Три из них владельцы убрали сами, последний во неисполнение требований вынуждены сносить работники специализированной службы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

– Возле Кубанского государственного аграрного университета есть несколько киосков, где продают еду. Их владельцы поставили столы под навесами на муниципальной земле без разрешений, – сказал заместитель начальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Площадь снесенного специалистами «летника» составляет больше 40 кв.м., остальные – по 10, 15 и 20 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU