Возле аграрного университета сносят незаконные "летники"
Четырех летних кафе сегодня лишись студенты КубГАУ. Палатки стояли на муниципальной земле по ул. Тульской. Их построили владельцы киосков, где торгуют едой навынос. Как показала практика, "летники" при киосках - вещь довольно полезная. У покупателей не возникает вопрос о поиске места для пятиминутного перекуса.
Однако в администрации города так не считают. Все должно быть по закону. И на постройку этих "летников" у собственников ларьков должны быть разрешения. Поэтому сотрудники администрации выдали предписание демонтировать незаконные пристройки. Три из них владельцы убрали сами, последний во неисполнение требований вынуждены сносить работники специализированной службы, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба мэрии.
– Возле Кубанского государственного аграрного университета есть несколько киосков, где продают еду. Их владельцы поставили столы под навесами на муниципальной земле без разрешений, – сказал заместитель начальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.
Площадь снесенного специалистами «летника» составляет больше 40 кв.м., остальные – по 10, 15 и 20 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU
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