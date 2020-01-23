2020-01-23T07:46:10+03:00
Происшествия

В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

В результате ЧП погибших и пострадавших нет
Александра ПОДУШКО
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В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человекВ Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человекФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел вчера, 22 января, поздно вечером. Заявка о пожаре в жилом доме на улице Тюльпанов в Сочи поступила дежурному МЧС в 21:43.

21:44 к месту вызова были направлены первые подразделения. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира площадью 50 квадратных метров.

- В 22:01 пожар локализовали, в 22:21 – ликвидировали. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, еще одного жителя дома спасли. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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