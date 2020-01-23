2020-01-23T09:10:19+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований по фристайлу

Состязания прошли в дисциплинах «слоуп-стайл», «могул» и «хаф-пайп»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Челябинской области и Пермском крае состоялись национальные соревнования по фристайлу – этапы Кубка страны и первенство России. Они прошли в дисциплинах «слоуп-стайл», «могул» и «хаф-пайп».

- Краснодарский край отправил на турниры спортсменов краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Отличились сочинцы Ксения Орлова, Денис Некрасов, а также Алексей Лыжин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Наиболее успешно выступила Орлова. Она завоевала серебряную медаль на первом этапе и «золото» на втором этапе Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл».

Денис Некрасов взял две «бронзы». В активе Лыжина по итогам первенства России «бронза» в дисциплине «могул», а также «золото» в парном могуле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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