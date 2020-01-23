2020-01-23T09:27:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина вырвал из рук велосипедиста телефон и скрылся

Злоумышленник сдал смартфон в ломбард
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина вырвал из рук велосипедиста телефон и скрылсяВ Краснодаре мужчина вырвал из рук велосипедиста телефон и скрылсяФото: Архив "КП"
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В Краснодаре местный житель ехал на велосипеде по улице Красной, возле торгового центра к нему обратился неизвестный молодой человек с просьбой позвонить с его телефона. Получив отказ, незнакомец выхватил из рук потерпевшего смартфон, ударил ногой по голове и скрылся. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

- Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался ранее судимый за кражу 19-летний краснодарец. Телефон он сдал в ломбард, а на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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