В Краснодаре модернизируют самый проблемный участок основного коллектора

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:22:57+03:00

Здесь в районе «узкой» трубы постоянно образовывались засоры

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В краевой столице модернизируют самый проблемный участок основного коллектора протяженностью 53 метра на пересечении Володи Головатого и Энгельса.

- Специалисты выяснили, что в одном месте диаметр трубопровода сильно сужается. Из-за этого в районе «узкой» трубы постоянно образовывались засоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ее заменят на новую пластиковую. Работы проведут без отключения жителей от услуг водоотведения. После реконструкции сделают профилактическую прочистку трубопровода главного фекального коллектора на всем его протяжении.

Специалисты ООО «Водоканал Краснодар» проводят комплекс работ для улучшения работы главного фекального коллектора. В 2019 году на пересечении Энгельса и Володи Головатого построили очистную камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU