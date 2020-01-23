2020-01-23T10:22:57+03:00
Общество

В Краснодаре модернизируют самый проблемный участок основного коллектора

Здесь в районе «узкой» трубы постоянно образовывались засоры
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице модернизируют самый проблемный участок основного коллектора протяженностью 53 метра на пересечении Володи Головатого и Энгельса.

- Специалисты выяснили, что в одном месте диаметр трубопровода сильно сужается. Из-за этого в районе «узкой» трубы постоянно образовывались засоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ее заменят на новую пластиковую. Работы проведут без отключения жителей от услуг водоотведения. После реконструкции сделают профилактическую прочистку трубопровода главного фекального коллектора на всем его протяжении.

Специалисты ООО «Водоканал Краснодар» проводят комплекс работ для улучшения работы главного фекального коллектора. В 2019 году на пересечении Энгельса и Володи Головатого построили очистную камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани пьяный мужчина бросил пластмассовый стул в своего полуторагодовалого сына
В Краснодаре осудят застройщиков за обман дольщиков на 290 миллионов рублей
В Краснодаре модернизируют самый проблемный участок основного коллектора
В Новопокровском районе мужчина незаконно зарегистрировал более 50 приезжих
В Сочи на горные лыжи поставят более 100 детей с ограниченными возможностями
В Краснодаре мужчина вырвал из рук велосипедиста телефон и скрылся
Кубанские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований по фристайлу
В сочинской городской больнице №4 установили новое оборудование
В Краснодаре дольщикам семи долгостроев выплатят компенсации
В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек
В Краснодаре на пересечении Северной и Воровского временно отключат светофоры
Аркадий Дворкович рассказал о самых востребованных российских разработках
Возле аграрного университета сносят незаконные "летники"
Из-за незаконной ловли кубанские рыбаки нанесли ущерб природе в 23,3 млн рублей
На Кубани прогнозируют метель и гололед
Исчезнувшую мать тройни нашли на международной границе
Дебош Емельяненко а Анапе: полицию вызвал администратор базы отдыха