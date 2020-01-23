23 Янв. 2020 2020-01-23T10:41:51+03:00

В Краснодаре осудят застройщиков за обман дольщиков на 290 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

От их действия пострадали более 400 человек

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В Краснодаре два местных жителя обвиняются в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Мужчины с октября 2014 года до 14 мая 2018 года привлекали деньги граждан для строительства ЖСК «Лондон-Парк». Часть средств они направляли на строительство двух многоэтажек в городе. Но денег было мало для сдачи объектов в эксплуатацию.

- Также обвиняемые скрывали от граждан информацию об отсутствии права собственности на земельный участок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Более 400 гражданам пострадали от незаконных действий мужчин. Им был причинен ущерб на общую сумму более 290 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара. На имущество застройщиков в ходе предварительного следствия наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU