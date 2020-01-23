23 Янв. 2020 2020-01-23T11:25:28+03:00

На Кубани пьяный мужчина бросил пластмассовый стул в своего полуторагодовалого сына

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Инцидент произошел в конце 2019 года в одном из хуторов Усть-Лабинского района. В ходе семейного конфликта пьяный 32-летний местный житель бросил пластмассовый стул с металлическими ножками в своего сына. Мальчику еще не исполнилось и двух лет.

Ребенок получил телесные повреждения. Сотрудниками полиции данному обстоятельству правовая оценка не была дана.

- После принятых прокуратурой мер реагирования отделом дознания ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовного дело по ст. 116 УК РФ (побои), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU