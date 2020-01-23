2020-01-23T12:25:16+03:00
Общество

В Каневском районе открылся распределительный центр плодоовощной продукции

Он построен на базе местного агрохолдинга
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Инвестиционное соглашение о строительстве центра плодоовощной продукции было подписано на РИФе в Сочи в 2019 году. Он был возведен на базе местного агрохолдинга, который инвестировал в проект 180 миллионов рублей. После его реализации появилось порядка 120 рабочих мест.

- Центр включает овощехранилища с холодильным оборудованием и фасовочные линии. Мощность производства составляет около 32 тысяч тонн овощей и фруктов в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 голу муниципалитет представит на РИФе два проекта. Это строительство консервного цеха, мощностью переработки до 10 миллионов условных банок в год. Другой проект – первая очередь комплекса по глубокой переработке нефтяного сырья с получением моторного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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