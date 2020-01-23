2020-01-23T12:31:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко

Здесь меняют поврежденный участок теплотрассы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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До 25 января в краевой столице будет закрыт проезд на участке от Соборной площади около храма святого Александра Невского до Захарова. Здесь проводят восстановительные работы на теплотрассе.

- Порыв произошел еще 22 января, от тепла отключили 6 многоэтажек. Аварию устраняет ООО «Кубаньречфлот-Сервис». На месте работают 8 специалистов и 3 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Поврежденный участок диаметром 400 миллиметров заменят до конца суток 23 января, тогда же тепло начнет поступать в дома. Участок проезжей части восстановят до 25 января.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения будут разработаны схемы объезда этих участков. Здесь установят временные знаки, - добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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