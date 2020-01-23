На Кубани разыскивают 16-летнюю девушку

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:49:28+03:00

21 января она ушла в школу и домой так и не вернулась

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В полицию Отрадненского района вечером 22 января поступило заявление от опекуна 16-летней Анастасии Вальман. Он заявил, что девочка пропала и на связь с ним не выходит. Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение проверки.

Девушка живет с опекуном в поселке Урупском Отрадненского района. Днем 21 января она пошла на учебу в школу, но на занятиях так и не появилась. С тех пор Анастасия на связь не выходила.

- Известно, что ранее девушка неоднократно уходила из дома, но потом всегда возвращалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид девушке 16 лет, она среднего телосложения, волосы светло-русые вьющиеся, глаза голубые. Она была в куртке салатового цвета, черной юбке и замшевых полубатинках.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Анастасии Вальман, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-918-343-70-09 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU