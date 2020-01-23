В Отрадненском районе пенсионерка отравилась угарным газом

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:15:42+03:00

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Жительница станицы Подгорной несколько дней не выходила на связь. Женщина не отвечала на звонки и не открывала дверь. Соседи пенсионерки обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники Отрадненского отряда «Кубань-СПАС» прибыли к дому старушки. При помощи слесарного инструмента они вскрыли дверь и обнаружили на полу женщину с признаками отравления угарным газом. В комнате стоял смог, пенсионерка не могла разговаривать и шевелиться.

- Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, а затем женщину перенесли на носилках в автомобиль скорой. Пострадавшую госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU