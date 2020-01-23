Журналисту из Сочи угрожают за попытку проверить на фейк заявление про бездомных ветеранов на пресс-конференции Путина

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный редактор информационного портала "Сочи Стрим" Андрей Ратьков подвергся угрозам после публикации 15 января материала о том, что эксперты вызвались проверить информацию о сочинских "бомжах-ветеранах" на признаки фейка.

19 декабря в Москве на пресс-конференции Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал главе государства о проблемах с жильем ветеранов ВОВ в Сочи.

- Я только что вернулся из Краснодарского края, где наша газета провела журналистское расследование. В Сочи к 60-летию Победы были построены специальные дома ветеранские. Сегодня они превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут как бомжи. Дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты, - сказал Сергей Комков. - Более того, они используют эти объекты в собственных целях. Они заселяют туда людей, взимают с них деньги, то есть они наживаются на этом, а ветераны страдают. При этом администрация Сочи сносит прекрасные дома по городу и уничтожает эти дома. Хотя застройщики и инвесторы говорят, что готовы выделить благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны. При этом прикрываются власти Сочи Вашими (обращаясь к президенту — Авт.) распоряжениями. Но я никогда в это не поверю.

Как выяснилось, упомянутые в эфире дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились, как социальное жилье и часть имущества была передана для нужд ветеранов.

Угрозы журналисту из Сочи.Редактор интернет-портала СочиСтрим Андрей Ратьков получил угрозы и оскорбления от человека, назвавшегося редактором газеты "Президент" Сергеем Комковым. Он снял ролик в свою защиту.

- За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана – участника ВОВ.

После этого проверить информацию на фейк поделился с «СочиСтрим» автор и основатель проекта Anti Fake News Сергей Тихонов – один из ведущих авторов журнала «Эксперт».

Андрей Ратьков опубликовал эту информацию на ресурсе, а следом от Комкова пришло жесткое требование удалить статью.

- Я предполагаю, что за спиной Комкова могут стоять сочинские застройщики, сидящие по тюрьмам, которым надо легализовать самострои и получить возможность выйти на свободу. А для этого, как я полагаю, и была разыграна «ветеранская карта» на самой представительной медийной площадке страны. Мне звонят и угрожают расправой, - сделал заявление журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU