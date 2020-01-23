2020-01-23T13:51:40+03:00
Происшествия

На Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаин

Они собирались сбывать наркотики на территории Краснодарского края
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаинНа Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаинФото: Архив "КП"
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На стационарном посту ДПС для проверки документов остановили автомобиль марки «Лада Гранта». За рулем находился 44-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Также в салоне была 35-летняя жительница Ленинградской области.

- На заднем пассажирском сидении полицейские нашли пакет с метадоном, массой около 300 граммов. В нише багажного отделения под запасным колесом были гашиш и около 300 граммов кокаина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выяснилось, что приезжие находились в состоянии наркотического опьянения. Запрещенные вещества они планировали сбывать на территории Краснодарского края.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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