2020-01-23T14:43:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре на территории детского сада задержали пьяного уголовника

Работник охраны нажал тревожную кнопку
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

На территорию одного из детских садов Прикубанского округа Краснодара пробрался подозрительный мужчина. Неизвестный перемахнул через забор и привлек внимание охраны. Попытки начать диалог успехом не увенчались, мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Работник охраны нажал тревожную кнопку.

- Прибывший по указанному адресу экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозрительного мужчину. Нарушителем оказался 36-летний житель Кубани, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре готовят к строительству пять спортивных центров
Губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске
В Краснодаре на территории детского сада задержали пьяного уголовника
Журналисту из Сочи угрожают за попытку проверить на фейк заявление про бездомных ветеранов на пресс-конференции Путина
В Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода
На Кубани у двоих приезжих нашли метадон, гашиш и кокаин
В центре Армавира грузовик застрял в тоннеле
В Краснодаре в сквере «Крымском» начали укладку плитки
В Отрадненском районе пенсионерка отравилась угарным газом
В Краснодаре из-за штормового предупреждения временно закрыли Ботанический сад
На Кубани разыскивают 16-летнюю девушку
В Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко
В Каневском районе открылся распределительный центр плодоовощной продукции
Экс-глава департамента печати Кубани Ольга Горохова попала под амнистию