В Краснодаре на территории детского сада задержали пьяного уголовника

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:43:51+03:00

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На территорию одного из детских садов Прикубанского округа Краснодара пробрался подозрительный мужчина. Неизвестный перемахнул через забор и привлек внимание охраны. Попытки начать диалог успехом не увенчались, мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Работник охраны нажал тревожную кнопку.

- Прибывший по указанному адресу экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозрительного мужчину. Нарушителем оказался 36-летний житель Кубани, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU