Губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев совершил облет белореченского мусорного полигона в Родниковском сельском поселении. В конце прошлого года на неприятный запах начали жаловаться местные жители. В январе на полигон прибыла проверка. Выяснилось, что причиной зловония стало нарушение технологий.

– Мне понятны возмущения людей. Даже самые современные полигоны можно превратить в мусорку, свалку, если не соблюдать технологии. То, что я увидел, не утешает. Техники на полигоне не хватает. Нет полиэтиленовых упаковок, мусор в тюках. В центре полигона просто гора мусора. Все это результат безалаберности ответственных лиц, – заявил Кондратьев.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Полигон в Белореченске был открыт в 2017-м году и принимает отходы Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также Горячего Ключа и Сочи.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Евгения Зименко весь технологический процесс на полигоне взят под контроль.

- Отходы складируются, уплотняются высотой до 2-х метров и изолируются слоем грунта до 30 сантиметров. В связи с выявленными нарушениями приобретен мощный бульдозер. В последнее время усилен контроль за сортировкой мусора и за мониторингом воздуха. Также изучается опыт подобных объектов размещения отходов в других регионах страны, – сообщил министр.

В дальнейшем планируется расширение белореченского полигона до 13 гектар вместо нынешних шести. Губернатор потребовал взвешенно подойти к проекту.

– Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется, – заверил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU