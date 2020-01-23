Губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев совершил облет белореченского мусорного полигона в Родниковском сельском поселении. В конце прошлого года на неприятный запах начали жаловаться местные жители. В январе на полигон прибыла проверка. Выяснилось, что причиной зловония стало нарушение технологий.
– Мне понятны возмущения людей. Даже самые современные полигоны можно превратить в мусорку, свалку, если не соблюдать технологии. То, что я увидел, не утешает. Техники на полигоне не хватает. Нет полиэтиленовых упаковок, мусор в тюках. В центре полигона просто гора мусора. Все это результат безалаберности ответственных лиц, – заявил Кондратьев.
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
Полигон в Белореченске был открыт в 2017-м году и принимает отходы Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также Горячего Ключа и Сочи.
По словам министра ТЭК и ЖКХ Евгения Зименко весь технологический процесс на полигоне взят под контроль.
- Отходы складируются, уплотняются высотой до 2-х метров и изолируются слоем грунта до 30 сантиметров. В связи с выявленными нарушениями приобретен мощный бульдозер. В последнее время усилен контроль за сортировкой мусора и за мониторингом воздуха. Также изучается опыт подобных объектов размещения отходов в других регионах страны, – сообщил министр.
В дальнейшем планируется расширение белореченского полигона до 13 гектар вместо нынешних шести. Губернатор потребовал взвешенно подойти к проекту.
– Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется, – заверил Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU