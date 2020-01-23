В Краснодаре готовят к строительству пять спортивных центров
В Краснодаре в 2020-м году появятся новые спортивные объекты. На сегодняшний день уже достроен бассейн в Юбилейном микрорайона, идут работы на многофункциональном комплексе по улице 70-летия Октября 10/1 – его откроют до конца года. Еще ряд проектов - на разных стадиях проектирования и подготовки к строительству.
Идет проектирование спорткомплексов у школы № 58 в Пашковском районе и школы № 20 на улице Сормовской.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс проектируют на улице Вавилова, 37. Кроме того зал для занятий батутным спортом и акробатикой появится по улице 1-я Тихой, 10, еще один комплекс для прыжков на батуте готовят по улице Фадеева, 421/1.
К началу 2020 года готовы проекты спортивной площадки у 37-й школы на улице Сормовской и ФОК в станице Старокорсунской на улице Спортивной с залами для борьбы, тенниса и других видов спорта.
В планах городского департамента строительства начать подготовку проектов ФОК на улице Красной в 1 отделении учхоза «Кубань», на улице Первомайской в поселке Знаменском, а также в станице Старокорсунской на улице Красной, сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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