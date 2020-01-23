Судебный пристав вырвал телефон из рук посетителя, когда тот пытался зафиксировать нарушение его прав

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

У краснодарского врача и юриста Николая Чернышука отобрали телефон, когда он пытался зафиксировать на камеру нарушение своих прав.

- Я собирался сфотографировать объявление в коридорах суда в Новороссийске о том, что фото- и видеосъемка в здании суда запрещены, - рассказал "КП" - Кубань" Николай Чернышук. - В этот момент ко мне подошел судебный пристав и потребовал, чтобы я этого не делал. Однако это незаконно, поэтому я стал снимать уже само это требование пристава.

Когда камера юриста повернулась в сторону служителя закона, он резким движением выхватил телефон у его владельца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/756453" frameborder="0"></iframe> Пристав вырвал телефон у посетителя суда в Новороссийске.

- При этом некоему Славику на вахте он сказал, чтобы тот отдал телефон только после того, как я соберусь покинуть здание суда, - пояснил Чернышук. - Так и произошло.

К слову, юрист после инцидента оформил жалобы сразу в несколько инстанций.

- Отбирать телефоны нельзя. Будем разбираться, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU