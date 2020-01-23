2020-01-23T16:17:45+03:00
Экономика

ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка

В настоящее время ресурс объединяет более 3 тыс. объектов по всей стране, с учетом переданных на сопровождение активов их количество увеличится до 4,5 тысяч
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ и Россельхозбанк подписали договор на оказание услуг по реализации непрофильных активов на маркетплейсе КомиссиON. В настоящее время ресурс объединяет более 3 тыс. объектов по всей стране, с учетом переданных на сопровождение активов их количество увеличится до 4,5 тыс.

В рамках договоренностей ВТБ будет осуществлять экспонирование непрофильных активов, консультирование потенциальных покупателей и от имени Россельхозбанка проводить сделки купли-продажи.

«Логика создания наших экосистем предполагает их открытость и возможность привлечения к сотрудничеству сторонних компаний. Поэтому мы рады, что Россельхозбанк оценил многолетний опыт и глубокую экспертизу ВТБ по реализации непрофильных активов и будет размещать свои объекты на нашем маркетплейсе КомиссиON. В рамках стратегии мы активно развиваем цифровые каналы, и в декабре прошлого года уже успешно провели на площадке первую, полностью электронную сделку по регистрации договора купли-продажи квартиры. По итогам первых трех месяцев работы нам удалось реализовать через платформу КомиссиON порядка тысячи объектов на общую сумму 2 млрд», – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ.

«Придерживаясь актуального тренда в банковском секторе – взаимовыгодной кооперации при решении текущих задач, считаем, что сотрудничество с ВТБ в вопросе реализации непрофильных активов, безусловно, принесет свои плоды в ближайшее время. Ожидаем, что площадка КомиссиON станет дополнительным инструментом, который, с одной стороны, ускорит, с другой — повысит эффективность реализации активов с баланса, тем самым позволив максимально сфокусироваться на ключевых задачах Россельхозбанка», – отметил директор департамента по работе с непрофильными активами Россельхозбанка Михаил Колобов.

Маркетплейс ВТБ КомиссиON начал работу в августе 2019 г. В настоящее время на платформе представлены непрофильные активы банка ВТБ и ДОМ.РФ. На новой площадке размещается информация о непрофильном имуществе, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками по отдельным лотам.

Клиенты могут выбрать интересующий объект из широкого списка активов банка. На площадке выставляются квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес может подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование.

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