Губернатор пообещал привлечь к строительству мусороперерабатывающих заводов на Кубани госкорпорации
Глава Кубани Вениамин Кондратьев убежден, что способ захоронения мусора устарел и региону нужны мусороперерабатывающие заводы. Об этом он заявил на совещании в Белореченском районе, жители которого неоднократно жаловались на работу полигона в Родниковском.
– Я благодарен общественникам, которые подняли эту тему, привлекли внимание к проблеме. Перерабатывающие заводы – это кардинальное решение, захоронение предусматривает до 30% мусора, остальное должно идти на переработку, – отметил Кондратьев.
Губернатор рассказал, что этим вопросом должны заниматься крупные и проверенные организации. По его словам, если инвесторы не заинтересуются проектами мусоропереработки, то к этой работе привлекут крупные госкорпорации.
- Уверен, нас, как курортный регион, поддержит президент, – добавил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU