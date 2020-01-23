Губернатор пообещал привлечь к строительству мусороперерабатывающих заводов на Кубани госкорпорации

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:39:30+03:00

Это произойдет, если проектами не заинтересуются инвесторы

Изменить размер текста: A A

Глава Кубани Вениамин Кондратьев убежден, что способ захоронения мусора устарел и региону нужны мусороперерабатывающие заводы. Об этом он заявил на совещании в Белореченском районе, жители которого неоднократно жаловались на работу полигона в Родниковском.

– Я благодарен общественникам, которые подняли эту тему, привлекли внимание к проблеме. Перерабатывающие заводы – это кардинальное решение, захоронение предусматривает до 30% мусора, остальное должно идти на переработку, – отметил Кондратьев.

Губернатор рассказал, что этим вопросом должны заниматься крупные и проверенные организации. По его словам, если инвесторы не заинтересуются проектами мусоропереработки, то к этой работе привлекут крупные госкорпорации.

- Уверен, нас, как курортный регион, поддержит президент, – добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU