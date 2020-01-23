2020-01-23T16:39:30+03:00
Общество

Губернатор пообещал привлечь к строительству мусороперерабатывающих заводов на Кубани госкорпорации

Это произойдет, если проектами не заинтересуются инвесторы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев убежден, что способ захоронения мусора устарел и региону нужны мусороперерабатывающие заводы. Об этом он заявил на совещании в Белореченском районе, жители которого неоднократно жаловались на работу полигона в Родниковском.

– Я благодарен общественникам, которые подняли эту тему, привлекли внимание к проблеме. Перерабатывающие заводы – это кардинальное решение, захоронение предусматривает до 30% мусора, остальное должно идти на переработку, – отметил Кондратьев.

Губернатор рассказал, что этим вопросом должны заниматься крупные и проверенные организации. По его словам, если инвесторы не заинтересуются проектами мусоропереработки, то к этой работе привлекут крупные госкорпорации.

- Уверен, нас, как курортный регион, поддержит президент, – добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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