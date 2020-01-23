Степан Марянян стал победителем премии «Спортсмен Кубани 2019»

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:21:48+03:00

Борец в прошлом году стал вице-чемпионом мира

Изменить размер текста: A A

Борец Степан Марянян стал обладателем премии «Спортсмен Кубани 2019», учрежденную краевым отделением Федерации спортивных журналистов России. 10 номинантов были представлены в декабре, а победителя определили в ходе голосования в Сети, в котором приняли участие более 16 тысяч человек.

Среди претендентов были голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, чемпион мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и другие известные атлеты.

Но победа досталась вице-чемпиону мира по греко-римской борьбе Степану Маряняну. В прошлом году он завоевал «серебро» в Нур-Султане, уступив лишь японцу Синобу Оте. Эта награда стала первой для национальной команды на том мировом первенстве.

В разные годы лучшим спортсменом Кубани признавались олимпийские чемпионы Арсен Галстян, Елена Веснина, футболисты «Краснодара» и сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU