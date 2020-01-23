На Кубани обсудили перспективы развития строительной отрасли

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:19:49+03:00

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В Краснодаре 22 января в головном офисе «ССК» прошел круглый стол, темой которого стало будущее строительной отрасли. В мероприятии приняли участие представители строительной компании «ССК», ведущие агентства недвижимости и представители банков. Главный вопрос встречи – изменения в Федеральном законе №214.

В ходе открытой беседы, на которой присутствовали представители СМИ, участники встречи обсудили реалии строительного рынка глазами покупателя. Также был поднят вопрос развития жилищного кредитования, являющийся актуальным в изменившихся условиях строительного законодательства. Специалисты поговорили и о проектном финансировании, механике, сроке и порядке запуска новых объектов. Также было подчеркнуто, что «ССК» все свои объекты переводит на эскроу-счета, что является гарантом для покупателей.

Как отметили в компании «ССК», подобный формат встреч станет традиционными. В дальнейшем, по мнению застройщика, это поможет лучше понимать стремительное развитие строительного рынка и правильно выстроить работу с потребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU