Улицы Майкопа завалило снегом: на улицах работает 19 единиц техники
В Майкопе с утра 23 января идет мокрый снег. На расчистку города вышли 19 единиц техники.
- В настоящее время специалисты подрядной организации продолжают уборку улично-дорожной сети от мокрого снега. Особое внимание уделяется дорогам и маршрутам общественного транспорта, - сообщают в администрации муниципалитета.
Водителей просят не оставлять транспорт на проезжей части, а жителям напоминают об экстренном предупреждении.
В регионе прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»