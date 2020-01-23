2020-01-23T18:19:58+03:00
Общество

Улицы Майкопа завалило снегом: на улицах работает 19 единиц техники

В регионе объявлено экстренное предупреждение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации МайкопаФото: пресс-службы администрации Майкопа
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В Майкопе с утра 23 января идет мокрый снег. На расчистку города вышли 19 единиц техники.

- В настоящее время специалисты подрядной организации продолжают уборку улично-дорожной сети от мокрого снега. Особое внимание уделяется дорогам и маршрутам общественного транспорта, - сообщают в администрации муниципалитета.

Водителей просят не оставлять транспорт на проезжей части, а жителям напоминают об экстренном предупреждении.

В регионе прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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