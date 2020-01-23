Кубанские фермеры смогут предложить свою продукцию торговым сетям в ходе закупочных сессии

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:22:57+03:00

В первом квартале 2020 года пройдут две такие встречи

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Кубанские фермеры получат шанс попасть на полки крупных торговых сетей в ходе закупочных сессий, которые пройдут в Краснодаре. Первые две такие встречи состоятся в первом квартале 2020 года.

- Организатором встреч выступит департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Эти мероприятия помогают познакомиться торговым предприятиям с поставщиками, а также договориться напрямую о возможности поставок и заключении контрактов, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году закупочные сессии позволили производителям увеличить сбыт на 30%. На встречах представители торговых сетей рассказывают о своих принципах и стандартах отбора продукции, также разъясняют процедуру составления договоров. После этого фермеры могут составить свои коммерческие предложения для ритейлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU