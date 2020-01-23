2020-01-23T18:32:46+03:00
Общество

Непогода в Сочи: город живет в режиме повышенной готовности

На курорте прогнозируются морозы и мокрый снег
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Сочи ожидается снег и ветерВ Сочи ожидается снег и ветерФото: Константин БРЕДНИКОВ
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Синоптики обещают ухудшение погоды в Сочи. На курорте в ночь на 24 января ожидается мороз до минус 5, а в предгорной зоне до 10 градусов. Местами ожидается сильный мокрый снег с возможным налипанием на провода и деревья. Ухудшится видимость на дорогах, не исключена гололедица, вероятно усиление ветра до 14 метров в секунду.

В связи с этим все городские службы курорта перешли в режим повышенной готовности.

Автовладельцев просят не выезжать на личном транспорте на летней резине, по возможности воспользоваться общественным транспортом. Жителей просят быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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