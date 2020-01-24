2020-01-24T07:41:15+03:00
Происшествия

В Сочи спасли 19 человек из горящей многоэтажки

Эвакуировали 30 жителей
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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ЧП произошло вечером 23 января на улице Донской в Сочи. Сообщение о возгорании в доме коридорного типа поступило дежурному МЧС в 22:13.

По прибытию первых пожарных подразделений было организованно проведение эвакуации, разведки. Подан ствол дельта на тушение.

- Как установили, произошло возгорание квартиры на 4 этаже здания на площади 14 квадратных метров. Был развернут штаб пожаротушения. Эвакуировали 30 человек, еще 19 спасли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:32 пожар был локализован, в 22:35 – полностью потушен.

На месте происшествия работали два звена газодымозащитников. В тушении были задействованы 6 единиц техники и 29 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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