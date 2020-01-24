Между Сочи и Бахрейном появится прямое авиасообщение

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Между Сочи и Бахрейном откроют прямое авиасообщение. Об этом стало известно в ходе 40-й международной туристической выставки FITUR 2020 в Мадриде. На мероприятии Сочи был представлен в рамках единой экспозиции, посвященной развитию туризма в России.

- Администрация курорта провела переговоры с федеральным оператором «Свой ТС». Обсудили вопрос организации турпотока из стран Персидского залива в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Так, была достигнута договоренность о первом перелете. Прямой рейс в Сочи упростит перелеты из Бахрейна и Саудовской Аравии. Это будет способствовать развитию турпотока из арабских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU