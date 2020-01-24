В Краснодаре с улицы Комсомольской убрали незаконно припаркованные авто
В Краснодаре от незаконно припаркованных авто очистили Комсомольскую на участке от Красной до Красноармейской. Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы, а брошенный транспорт увезли на штрафстоянку.
- Подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции совместно с городским департаментом транспорта еженедельно. Брошенный транспорт создает препятствие при движении авто, электротранспорта и пешеходов. Он становится причиной аварийных ситуаций, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
- По одной стороне Комсомольской установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор», по другой - организована платная парковка. Но водители оставляют машины на проезжей части под запрещающими знаками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU