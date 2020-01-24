2020-01-24T08:13:53+03:00
Общество

В Краснодаре с улицы Комсомольской убрали незаконно припаркованные авто

23 января прошел еще один рейд по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки машин
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре от незаконно припаркованных авто очистили Комсомольскую на участке от Красной до Красноармейской. Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы, а брошенный транспорт увезли на штрафстоянку.

- Подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции совместно с городским департаментом транспорта еженедельно. Брошенный транспорт создает препятствие при движении авто, электротранспорта и пешеходов. Он становится причиной аварийных ситуаций, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- По одной стороне Комсомольской установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор», по другой - организована платная парковка. Но водители оставляют машины на проезжей части под запрещающими знаками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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