2020-01-24T08:39:14+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году на 33 километрах дорог установили разделители встречных транспортных потоков

Это порядка 17 тысяч столбиков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в 2019 году на 33 километрах дорог установили разделители встречных транспортных потоков. Работа велась в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

- Эти меры направлены на снижение числа аварийных ситуаций и повышение безопасности на автотрассах, - уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

- Также в прошлом году установили и барьерное ограждение, было обустроено электроосвещением более 50 километров дорог, – прокомментировал первый заместитель министра ведомства Андрей Коновалов.

- Для снижения аварийности установили 205 аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации нарушений ПДД. Ведется работа по строительству и проектированию надземных пешеходных переходов, -добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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