К весне на Кубани установят место захоронения детей, убитых в 1942 году

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:16:31+03:00

Здание интерната, откуда увозили детей на казнь, сохранилось до сих пор Фото: Google Карты

Территорию будут изучать с марта по апрель

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Работники местного историко-краеведческого музея совместно с патриотическим обществом «Поиск» определят к весне координаты начального места захоронения воспитанников Ейского детского дома в 1942 году в период геноцида. Они проведут раскопки и установят, все ли погибшие были перезахоронены.

Напомним, документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ обнародовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В них содержатся подробности массового убийства воспитанников детского дома. Жертвами жестокой расправы стали 214 детей в возрасте от шести до 16 лет - 102 девочки и 113 мальчиков. Их тела обнаружили в братской могиле в городском парке Ейска. В 1943 году, когда работала чрезвычайная комиссия, была проведена эксгумация тел и перезахоронение на городском кладбище.

После публикации ФСБ архивных документов о массовом убийстве воспитанников детского дома в Ейске в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид».

- Сейчас специалисты музея в Ейске изучают архивные и исторические материалы, на основе которых планируют воссоздать координаты первоначального места захоронения. С марта по апрель, будут проведены обследования этой территории, раскопки, - сообщила ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU