2020-01-24T09:59:19+03:00
Общество

В Краснодаре в ночь с 23 на 24 января от гололедицы обработали дороги и путепроводы

Было задействовано около 20 единиц спецтехники
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Из-за понижения температуры воздуха с 22:00 23 января в Краснодаре сотрудники обработали специальными реагентами дороги, все мосты и путепроводы. В работах задействовали около 20 единиц спецтехники.

- Обработали следующие участки улиц: улица Евдокимовская, дорога к поселку Победитель, улица Посадского, 40-летия Победы, 1 Мая, Московская, переулок Гаражный, а также улицы Суворова, Степная и Красных Партизан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специальная техника продолжает дежурить и сегодня, 24 января, и при необходимости ее количество увеличат. Специалисты мониторят ситуацию на дорогах.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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