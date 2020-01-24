В Краснодаре в ночь с 23 на 24 января от гололедицы обработали дороги и путепроводы
Из-за понижения температуры воздуха с 22:00 23 января в Краснодаре сотрудники обработали специальными реагентами дороги, все мосты и путепроводы. В работах задействовали около 20 единиц спецтехники.
- Обработали следующие участки улиц: улица Евдокимовская, дорога к поселку Победитель, улица Посадского, 40-летия Победы, 1 Мая, Московская, переулок Гаражный, а также улицы Суворова, Степная и Красных Партизан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Специальная техника продолжает дежурить и сегодня, 24 января, и при необходимости ее количество увеличат. Специалисты мониторят ситуацию на дорогах.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.
ИСТОЧНИК KP.RU