2020-01-24T12:02:49+03:00
Общество

В Белореченском районе уволили гендиректора компании, отвечающей за работу полигона ТКО

Такое решение было принято после вчерашней поездки губернатора в муниципалитет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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На Кубани уволили генерального директора компании «Крайжилкомресурс». Организация отвечает за работу полигона в Белореченском районе. Такое решение было принято после вчерашней поездки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитет.

Напомним, в конце 2019 года из-за захоронения мусора с нарушениями технологий на объекте начались процессы гниения и распространения запаха. Это вызывало недовольство местных жителей.

- 23 января с гражданами встретились глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский. Губернатор отметил, что действиям должностных лиц будет дана оценка, за которой последуют кадровые решения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске. Проверка выявила серьезные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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