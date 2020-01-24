В Белореченском районе уволили гендиректора компании, отвечающей за работу полигона ТКО
На Кубани уволили генерального директора компании «Крайжилкомресурс». Организация отвечает за работу полигона в Белореченском районе. Такое решение было принято после вчерашней поездки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитет.
Напомним, в конце 2019 года из-за захоронения мусора с нарушениями технологий на объекте начались процессы гниения и распространения запаха. Это вызывало недовольство местных жителей.
- 23 января с гражданами встретились глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский. Губернатор отметил, что действиям должностных лиц будет дана оценка, за которой последуют кадровые решения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, губернатор Кубани раскритиковал работу мусорного полигона в Белореченске. Проверка выявила серьезные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU