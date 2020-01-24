В Краснодаре парень обокрал отца своего друга

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:28:45+03:00

Он забрал с собой телефон и ноутбук

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В дежурную часть Краснодара обратился житель улицы Симферопольской. Рано утром в гости к сыну потерпевшего пришел друг. Хозяин дома предложил ему подождать, пока первый проснется, а сам ушел на пробежку.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что у него украли телефон и ноутбук общей стоимостью 48 тысяч рублей. Дома также не было приятеля ребенка.

- Полицейские установили ломбарды, где злоумышленник сбыл похищенную технику за 12 500 рублей. Задержали 22-летнего краснодарца по месту его жительства. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU