В Краснодаре покажут короткометражные фильмы о блокаде Ленинграда
В Краснодаре покажут короткометражные фильмы проекта «Блокада. Голоса». Он включает в себя видеоархив воспоминаний жителей Ленинграда, интервью со свидетелями одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире. Авторы смогли собрать более двухсот рассказов блокадников.
В историческом парке «Россия – Моя история» фильмы проекта «Блокада. Голоса» покажут:
- 25 января - с 10:00 до 16:00;
- 26 января - с 10:00 до 19;00;
- 29 января - с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:30;
- 1 февраля – с 10:00 до 19:00;
- 2 февраля – с 10:00 до 14:00 и с 15:30 до 19:00.
- Посетители парка увидят более 60 видео-воспоминаний ленинградцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU