В Краснодаре покажут короткометражные фильмы о блокаде Ленинграда

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:42:44+03:00

Это более 60 видео-воспоминаний

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В Краснодаре покажут короткометражные фильмы проекта «Блокада. Голоса». Он включает в себя видеоархив воспоминаний жителей Ленинграда, интервью со свидетелями одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире. Авторы смогли собрать более двухсот рассказов блокадников.

В историческом парке «Россия – Моя история» фильмы проекта «Блокада. Голоса» покажут:

- 25 января - с 10:00 до 16:00;

- 26 января - с 10:00 до 19;00;

- 29 января - с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:30;

- 1 февраля – с 10:00 до 19:00;

- 2 февраля – с 10:00 до 14:00 и с 15:30 до 19:00.

- Посетители парка увидят более 60 видео-воспоминаний ленинградцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU