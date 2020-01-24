2020-01-24T11:09:25+03:00
Происшествия

В Лабинске у местного жителя нашли дома амфетамин

А также электронные весы, изоляционную ленту и полимерные пакеты
Александра ПОДУШКО
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В Лабинске у местного жителя нашли дома амфетаминВ Лабинске у местного жителя нашли дома амфетаминФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Лабинского района провели обыск у 29-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке правоохранители обнаружили амфетамин общей массой более 30 граммов. Это подтвердило проведенное исследование.

- Также в доме нашли электронные весы, изоляционную ленту и полимерные пакеты. Мужчина планировал сбыть наркотик на территории Лабинского района путем закладок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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