2020-01-24T11:26:05+03:00
Происшествия

На Кубани за убийство пенсионеров, живших однополой семьей, осудят 24-летнего парня

За решеткой он может провести до 20 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани за убийство пенсионеров, живших однополой семьей, осудят 24-летнего парняНа Кубани за убийство пенсионеров, живших однополой семьей, осудят 24-летнего парняФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, жесткое убийство пенсионеров, живших однополой семьей, произошло в начале января 2019 года в поселке Ильском Северского района. Молодой человек был в гостях у мужчины. Они вместе распивали спиртные напитки.

Вскоре между ними произошла ссора. 71-летний мужчина, как сообщил 24-летний станичник, пытался снять с него штаны. Молодой человек начал избивать хозяина дома руками, а также твердым тупым предметом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

После он забил до смерти деревянной шваброй и металлическим совком 64-летнего мужчину. Он также скончался.

Известно, что пожилые мужчины жили вместе больше десяти лет.

- Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал. Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Cream Soda и MC Сенечка выступят на фестивале сноубординга в Сочи
В центре Краснодара запретят стоянку авто на проезжей части двух проездов
Курорты Кубани представлены на международной туристической выставке в Испании
На Кубани за убийство пенсионеров, живших однополой семьей, осудят 24-летнего парня
В Лабинске у местного жителя нашли дома амфетамин
В Краснодаре покажут короткометражные фильмы о блокаде Ленинграда
В Краснодаре парень обокрал отца своего друга
В Белореченском районе уволили гендиректора компании, отвечающей за работу полигона ТКО
В Краснодаре в ночь с 23 на 24 января от гололедицы обработали дороги и путепроводы
В Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
К весне на Кубани установят место захоронения детей, убитых в 1942 году
На Кубани в 2019 году на 33 километрах дорог установили разделители встречных транспортных потоков
В Краснодаре с улицы Комсомольской убрали незаконно припаркованные авто
Между Сочи и Бахрейном появится прямое авиасообщение
В Сочи спасли 19 человек из горящей многоэтажки
В Тимашевске мужчина повесился в собственной квартире
Кубанские фермеры смогут предложить свою продукцию торговым сетям в ходе закупочных сессии
Непогода в Сочи: город живет в режиме повышенной готовности