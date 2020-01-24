На Кубани за убийство пенсионеров, живших однополой семьей, осудят 24-летнего парня

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:26:05+03:00

За решеткой он может провести до 20 лет

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На Кубани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, жесткое убийство пенсионеров, живших однополой семьей, произошло в начале января 2019 года в поселке Ильском Северского района. Молодой человек был в гостях у мужчины. Они вместе распивали спиртные напитки.

Вскоре между ними произошла ссора. 71-летний мужчина, как сообщил 24-летний станичник, пытался снять с него штаны. Молодой человек начал избивать хозяина дома руками, а также твердым тупым предметом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

После он забил до смерти деревянной шваброй и металлическим совком 64-летнего мужчину. Он также скончался.

Известно, что пожилые мужчины жили вместе больше десяти лет.

- Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал. Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU