2020-01-24T11:42:51+03:00
Туризм

Курорты Кубани представлены на международной туристической выставке в Испании

Мероприятие проходит в Мадриде
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В рамках единой экспозиции на 40-й международной турвыставке FITUR Кубань представляет флагманский курорт – Сочи. Стенд организован региональным Центром поддержки экспорта региона.

- Наряду с Сочи демонстрируется туристический потенциал Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Московской областей и других регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Особенностью европейской выставки FITUR является большое количество представителей туристической отрасли из Испании и стран Латинской Америки, которые являются целевыми рынками для развития въездного туризма в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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