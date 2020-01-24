Курорты Кубани представлены на международной туристической выставке в Испании

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках единой экспозиции на 40-й международной турвыставке FITUR Кубань представляет флагманский курорт – Сочи. Стенд организован региональным Центром поддержки экспорта региона.

- Наряду с Сочи демонстрируется туристический потенциал Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Московской областей и других регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Особенностью европейской выставки FITUR является большое количество представителей туристической отрасли из Испании и стран Латинской Америки, которые являются целевыми рынками для развития въездного туризма в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU