24 Янв. 2020 2020-01-24T12:23:19+03:00

В Новопокровском районе местный житель пойдет под суд за организацию наркопритона Фото: Архив "КП"

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Полицейские Новопокровского района установили, что мужчина сдавал в аренду помещение хозпостройки, расположенной во дворе его дома. Здание снимали люди, употребляющие наркотики.

- В доме обвиняемого во время обыска нашли марихуану массой около 170 граммов. Это подтвердила проведенная экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

40-летнего местного жителя обвиняют по части 1 статьи 232 и части 2 статьи 228 УК РФ (Организация, либо содержание притонов). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Лабинске у местного жителя нашли дома амфетамин. А также электронные весы, изоляционную ленту и полимерные пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU