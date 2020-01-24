24 Янв. 2020 2020-01-24T12:38:47+03:00

В Анапе задержали мужчин, которые хотели похитить силовой кабель Фото: Архив "КП"

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В Анапе возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 24 и 19 лет. Они пытались похитить имущество на сумму свыше трехсот тысяч рублей.

Инцидент произошел недалеко от станции «Тамань-Пассажирская». Молодые люди пытались похитить силовой кабель длиной свыше 400 метров, содержащий большой объем меди. Кражу удалось предотвратить сотрудникам транспортной полиции Анапы при участии вневедомственной охраны ООО «РЖД».

- Злоумышленников застали врасплох при распиле кабеля и погрузке извлеченной из него меди, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Задержанные ранее судимы не были, один из них имеет постоянное место работы.

ИСТОЧНИК KP.RU