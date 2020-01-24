2020-01-24T13:02:43+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» 25 января сразится с «Енисеем» в Краснодаре

Матч Единой лиги ВТБ начнется в 16:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В субботу 25 января «Локомотив-Кубань» сыграет очередной домашний матч в Единой лиге ВТБ. «Красно-зеленые» в стенах «Баскет-Холла» сразятся с красноярским «Енисеем». Игра начнется в 16 часов.

В декабре соперники уже встречались в Сибири, тогда хозяева вырвали победу в тяжелейшем матче, показав невероятную игру – 98:91.

«Локо» намерен взять реванш, но сделать это будет непросто. «Енисей» в матче с «Химками» едва не перевел игру в овертайм, проигрывая на выезде 14 очков. Все решилось в последней атаке.

Краснодарцы уже выиграли пять матчей подряд и продолжают погоню за ЦСКА и «Химками». В последнем матче подопечные Евгения Пашутина обыграли «Цмоки-Минск» со счетом 78:70.

- Наша задача играть агрессивно в защите, действовать жестко против лидеров «Енисея» Зубчича и Хога, особенно на подборах и в позиции лоу-пост. Минимизировать легкие мячи соперника, заставить атаковать с сопротивлением, навязать жесткую физическую борьбу, - отметил главный тренер «Локомотива-Кубани» Евегний Пашутин.

А защитник краснодарцев Уилл Каммингс рассказал, что команда рассчитывает на домашнюю поддержку и готова взять реванш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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